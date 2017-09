Pietro Pellegri, attaccante del Genoa, ha parlato a Premium Sport nel post-partita: "Per me e mio padre è una serata importante, ho realizzato un sogno che avevo fin da piccolo. Però pesa questa sconfitta che non meritavamo. Siamo un grande gruppo, anche in settimana ci alleniamo con cattiveria e abbiamo fiducia sia nel mister che nei nostri mezzi. C'è rammarico, ma nell'aria anche tanta voglia di ripresa. Sono sicuro che con il Chievo faremo una gran partita. Non ho abbandonato la scuola, quest'anno ne farò una privata per aiutarmi con gli allenamenti al mattino. Mio padre mi ha seguito nel calcio fin da bambino, ed è bello che si sia emozionato per me. Da quando ho iniziato a giocare mi ha sempre seguito, portandomi agli allenamenti con il freddo e sotto la pioggia. Nel calcio c'è lui, per la scuola mia mamma. Il mio idolo è Ibrahimovic, l'attaccante più forte del mondo".