La nevicata che quest'oggi ha imbiancato Genova come buona parte del nord Italia, non ha impedito al Genoa di svolgere regolarmente la propria sessione d'allenamento pomeridiana.



Per Davide Ballardini indicazioni che sono giunte dal campo sono tutte confortanti. In particolare il tecnico romagnolo può sorridere per il pieno reintegro di Pepito Rossi che ha partecipato anche alla partitella finale mostrando ottime giocate. Per l'attaccante italo-americano crescono dunque le probabilità di essere nell'elenco dei convocati per la sfida di domenica all'ora di pranzo contro il Cagliari.



Alla seduta odierna non ha partecipato Miguel Veloso, divenuto padre in mattinata per la seconda volta. La compagna Paola ha infatti dato alla luce la piccola Ginevra, regalando oltre ad una nuova paternità al centrocampista portoghese anche una nuova nipotina al nonno Enrico Preziosi.