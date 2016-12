A gennaio potrebbe rinfoltirsi la già numerosa colonia argentina del Genoa.



L'emergenza a centrocampo della squadra rossoblu, alle prese con il lungo infortunio di Miguel Veloso, fuori almeno per un mese e mezzo, e la probabile partenza di Tomas Rincon ha costretto i dirigenti del Grifone a guardarsi attorno alla ricerca di almeno un paio di rinforzi in mediana.



Ai molti nomi emersi nelle scorse settimane, nelle ultime ore se ne sarebbero aggiunti altri due, entrambi provenienti dal paese albiceleste.



Il primo è quello di Lucas Castro, centrocampista ventisettenne del Chievo con una lunga esperienza in Italia, dove approdò nel 2012. Strapparlo ai clivensi tuttavia non sarà semplice visto che il tecnico Maran, che lo ebbe in rosa anche a Catania, stravede per lui e la società di Campedelli lo valuta non meno di 5 milioni di euro. Inoltre sul Pata, come viene chiamato in patria, da tempo ha mostrato interesse anche il Torino, mossosi in netto anticipo rispetto al Genoa.



L'altro nome è invece quello di Geronimo Gaston Poblete, mediano venticinquenne del Colon di Santa Fe, con caratteristiche nettamente più difensive rispetto a quelle di Castro. Per lui, che però non ha ancora nessuna esperienza al di fuori dell'Argentina, la cifra da sborsare sarebbe nettamente inferiore a quella necessaria per aggiudicarsi l'usato sicuro Castro. Per lasciar partire Poblete potrebbe essere sufficente una cifra inferiore al milione.