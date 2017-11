Il periodo di disoccupazione di Ivan Juric potrebbe durare soltanto qualche giorno.



Esonerato domenica sera dal Genoa, dopo aver raccolto otto sconfitte nelle prime 12 giornate di campionato, l'allenatore croato potrebbe presto far ritorno sulla panchina di un altro club calcistico.



Secondo quanto riporta la stampa di Zagabria, l'Hajduk Spalato squadra della città natia dell'ex centrocampista rossoblu dopo aver sollevato dall'incarico il proprio allenatore starebbe pensando proprio a Juric per sostituirlo.



Nel caso l'eventualità si realizzasse per il tecnico balcanico si tratterebbe della prima avventura in panchina lontano dall'Italia.