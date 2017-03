Il grande assente a Marassi domani sera, sulla sponda rossoblu, sarà Ivan Juric.



L'ex allenatore del Genoa, a tre settimane dalla disfatta di Pescara e del conseguente esonero, non ha ancora metabolizzato l'addio al Grifone. Da qui la decisione, confidata ad alcuni amici e ripresa stamattina dal Secolo XIX, di disertare il derby di domani sera: "Non lo guarderò, non me la sento".



Juric quindi non solo non sarà presente al Ferraris, scelta peraltro più che comprensibile, ma non guarderà la partita neppure in tv.

Del resto il suo programma per il fine settimana è già definito e prevede un breve viaggio in Inghilterra per incontrare due vecchi amici: l'allenatore del West Ham, Slaven Bilic suo vecchio compagno di squadra, e l'ex collaboratore Gianluca Spinelli, oggi tecnico dei portieri al Chelsea di Antonio Conte.