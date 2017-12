Potrebbe essere già giunta ai titoli di coda l'avventura di Gianluca Lapadula con la maglia del Genoa.



Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante italo-peruviano sarebbe finito nelle mire del nuovo allenatore dell'Udinese Massimo Oddo. I due del resto hanno alle spalle la comune esperienza di Pescara quando, due stagioni fa, gli abruzzesi con l'ex terzino di Milan e Lazio in panchina conquistarono il campionato di Serie B e Lapadula si laureò capocannoniere del torneo.



Ora le strade di tecnico ed attaccante potrebbero incrociarsi in Friuli, alla luce delle difficoltà che il centravanti sta avendo al Genoa. La trattativa appare tuttavia molto complicata soprattutto dal punto di vista economico. Per aggiudicarsi le prestazioni di Lapadula la società rossoblu ha infatti versato nelle casse del Milan la scorsa estate 2 milioni di euro ed altri 11 dovrà garantirli il prossimo giugno per procedere al riscatto obbligatorio del giocatore. Una cifra cospicua decisamente difficile da recuperare visto l'andamento deludente del ragazzo in questa prima parte di stagione.