Il futuro di Luca Rigoni sembra sempre più lontano dal Genoa.



Il centrocampista veneto, il cui contratto con il club ligure scadrà il prossimo 30 giugno, non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare il proprio vincolo con il Grifone e potrebbe cambiare aria già nelle prossime 48 ore. A lui starebbero pensando almeno due squadre di Serie A, il Cagliari e il Verona, entrambe peraltro invischiate proprio con il Genoa nella lotta per non retrocedere.



Nei giorni scorsi per l'ex Palermo si era diffusa anche l'ipotesi di un trasferimento in MLS, il campionato americano, dove ad attenderlo ci sarebbero sia il Montréal Impact che il Toronto FC.



Il 33enne di Schio però preferirebbe continuare la propria carriera almeno per un altro paio d'anni in Italia. L'approdo al Verona gli consentirebbe inoltre di avvicinarsi a casa, anche se dal punto di vista tecnico sembra più convincente il progetto illustratogli dal Cagliari.