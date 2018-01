Luca Rigoni e il Cagliari sono sempre più distanti. Nonostante le trattative tra il centrocampista veneto e la società starda vadano avanti incessantemente ormai da quasi due giorni, gli ostacoli sorti nel frattempo sembrano essere insormontabili.



In particolare la dirigenza cagliaritana non sarebbe affatto disposta a garantire al Genoa alcun indennizzo economico, dal momento che Rigoni, in scadenza di contratto il prossimo giugno, a partire da dopodomani sarebbe libero di accordarsi gratuitamente con qualsiasi altro club in vista della prossima estate.



Se questo tentativo dovesse fallire, Genoa Cagliari potrebbero comunque accordarsi per un altro trasferimento, quello che porterebbe sull'isola il ghanese Isaac Cofie.