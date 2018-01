Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato a Premium Sport del proprio presente e del proprio futuro: "Con l’arrivo di Ballardini è andata via la paura? Sicuramente la squadra ha reagito bene. Non è facile tirarsi fuori dalle zone pericolose, ma abbiamo fatto molti punti in poche partite. Appena abbiamo capito che non potevamo lottare per un campionato di alta classifica abbiamo cambiato mentalità e poi il mister ci ha dato un’impronta di gioco che la squadra sta seguendo. Quando vinci arriva l’entusiasmo, quindi ora stiamo diventando un bel gruppo e quando bisogna salvarsi la compattezza della squadra ti fa fare il salto di qualità. Dove devo migliorare? In tante cose, non si smette mai di imparare. In tutte le azioni che faccio in campo e fuori penso a migliorarmi, penso sempre a questo, oltre alla mia famiglia che è fondamentale, soprattutto ora che diventerò papà. Dopo gli infortuni sono tornato protagonista? Sono contento di essere tornato ad alti livelli dopo aver subito tre operazioni: ma ho capito che la forza mentale ti fa arrivare dove si vuole. Giuseppe Rossi può tornare ai suoi livelli? Ha un classe cristallina, è un fuoriclasse che potrebbe giocare nei primi cinque top club mondiali. Sta tornando ai suoi livelli e per noi sarà un colpo di mercato importante. Io il futuro della Nazionale dopo Buffon? Non mi aspetto niente, io cerco di fare bene al Genoa e di meritare di stare in nazionale. Poi quando Gigi deciderà di smettere ci sono tanti portieri che stanno giocando alla grande e ci sarà una bella competizione e la concorrenza fa rendere tutti al massimo. La prossima sfida con la Juventus? Andare a giocare a Torino contro la Juve è difficile per tutti. Noi veniamo da diverse buone gare, abbiamo entusiasmo e cercheremo di fare la nostra partita. Io al Genoa anche nella prossima stagione? Sono qui da tanti anni e la mia unica preoccupazione è raggiungere la salvezza. Non mi salta in mente di pensare la mercato in questo momento, poi a giugno si vedrà”