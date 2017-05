Il portiere del Genoa Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium ricordando il successo in campionato contro la Juventus per 3-1: "Facemmo la partita perfetta perchè serve solo questo per poter battere una squadra come la Juve".



Su Simeone: "E' un ragazzo che ha un carisma e una voglia di fare impressionante. Probabilmente è quello che ha fatto la differenza al primo anno di Serie A. Ha voglia di migliorarsi costantemente ed è questa la sua più grande qualità".



Sul girone di ritorno: "Tutta la squadra è andata in difficoltà dopo Natale. Dal girone di ritorno c'è stato un blackout a cui non siamo riusciti a dare spiegazioni"