Mattia Perin, portiere e capitano del Genoa, parla a Premium Sport dopo il pari con la Samp: "Abbiamo sofferto un po’ più noi ma questo è il nostro modo di giocare: soffriamo per poi ripartire. Per l’ennesima volta non abbiamo subito gol, ringrazio tutti i miei compagni ma potevamo fare di più, volevamo vincere. Sappiamo quanto conta il derby, ora dobbiamo chiudere il campionato nel migliore dei modi, vogliamo superare i 40 punti per far diventare questa stagione discreta. Ultimo derby di Genova? Non lo so, devo tanto a questa gente e al presidente Preziosi ma non so cosa mi riserverà il futuro. Ci penseremo in estate".