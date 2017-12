Mattia Perin, portiere e capitano del Genoa, parla a Sky Sport dopo la 0-0 sul campo del Torino: "Non mi vorrei soffermare sulle mie parate, ma sulla prestazione della squadra perché non è facile conquistare punti su un campo difficile come questo contro una squadra forte come il Torino. Io cerco di rendermi utile per i compagni così come loro fanno con me, il lavoro dà sempre risultati e noi dobbiamo continuare così per conquistare punti preziosi per la salvezza. Quando una squadra fa i risultati il merito è di tutti e va diviso fra tutti, Ballardini ha portato le sue idee che stanno dando dei frutti e noi dobbiamo continuare a seguirlo. Rossi è un giocatore straordinario, è di un'altra categoria da Barça o Real per le qualità che ha, deve solo mettersi a posto fisicamente e ci darà una grande mano in questa stagione"