Il Napoli lo cerca per sostituire Pepe Reina (destinato al Milan), ma il Genoa vuole tenerlo e, attraverso il suo dg Giorgio Perinetti ha smentito le voci di trattative con gli azzurri. Sia come sia, il futuro di Mattia Perin non è in rossoblu secondo i bookmaker. Scommesse aperte da Sisal Matchpoint sul destino del portiere del Grifone: si punta sulla sua permanenza a Genova a fine stagione e per il momento l’ipotesi più probabile, data a 1,50, è quella della sua partenza a giugno. Se invece dovesse spuntarla il Genoa, riuscendo a trattenere il giocatore, la quota salirebbe a 2,30.