Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha concesso ieri una lunga intervista all'emittente televisiva Antenna Blu.



Molti i temi toccati, a cominciare dalla sostituzione di Ivan Juric con Davide Ballardini: "Sono arrivato che avevamo solo 2 punti - ha raccontato il dirigente - Nonostante gli sforzi dopo una breve ripartenza e visto che non si trovava la concretezza e i punti abbiamo dovuto lasciare Juric per prendere un tecnico come Ballardini che conosceva già bene i giocatori e la situazione genoana. Da oggi siamo ripartiti anche se la lotta salvezza rimane dura e difficile ma siamo avviati ad un recupero importante in classifica mantenendo sempre questo spirito. Anche le cosiddette seconde linee hanno fatto una gara importante in Tim Cup e dimosrando che tutto il gruppo è disponibile per il futuro”.



Prima di Natale il Genoa ha finalmente sfatato il tabù Marassi, battendo seppur con tanta sofferenza, il Benevento in una gara che almeno psicologicamente potrebbe rappresentare la svolta della stagione rossoblù: “Benevento è stata una tappa fondamentale per noi – ha proseguito il dg - E' un campionato più difficile perché ci sono più squadre che stanno lottando e tutte cercheranno di rinforzarsi a gennaio. Noi abbiamo qualità superiori a quelle squadre ma non può bastare ci vuole voglia, compattezza e spirito di sacrificio. Speriamo che anche Marassi torni ad essere importante per noi e ci regali i punti utili per la salvezza grazie alla spintadi una tifoseria fantastica”.





Inevitabile un accenno al mercato ormai prossimo alla riapertura: “Stiamo lavorando non solo per gennaio ma anche per il prossimo anno. Abbiamo un reparto scout molto attivo, Donatelli lo sta dirigenza molto bene e sicuramente avremo giocatori importanti da assicurare al Genoa. Ovvio poi che qualcuno vorrà andare a giocare. Abbiamo 31 giocatori in rosa e i numeri sono alti”.



Nonostante le difficoltà realizzative incontrate dal Grifone, Perinetti nega che possa arrivare un altro rinforzo in attacco: “Non siamo prolifici ma creiamo tantissime occasioni da gol. Il recupero di Lapadula e l'inserimento di Rossi ci aiuteranno. Non è un problema l'attacco. Dobbiamo trovare maggiore cinismo sotto porta. Senza scordare un giovane Pellegri che presto comparirà anche lui nella classifica marcatori. Il problema del gol è un problema di tutta la squadra che spesso iniza bene le gare salvo poi lasciare le punte un po' troppo sole. E' una squadra che sotto questo aspetto deve crescere. Si parla di un giocatore per reparto, Rossi lo abbiamo davanti se troveremo due uomini di esperienza ecco che avremo più pericolosità in zona gol”.



Ripercorrendo brevemente le tappe salienti di una carriera ultra-quarantennale, Perinetti confessa infine qual è stato il suo rimpianto più grande: 'Ero dirigente della Roma quando abbiamo perso la Coppa dei Campioni; in un'altra stagione avevamo recuperato nove punti con la Roma di Eriksson sulla Juve ma perdemmo l'ultima partita contro il già retrocesso Lecce e il campionato sfumò”