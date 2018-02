Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha aperto al ritorno di Mimmo Criscito in rossoblù nella prossima sessione di mercato estiva: "E' in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo, ma credo il suo desiderio sia tornare in Italia. Per lui il presidente Preziosi ha sempre un contratto pronto da firmare". Il difensore campano, classe 1986, ha già vestito la maglia del Genoa dal 2006 al 2011.