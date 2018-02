Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti ha dichiarato a Radio Sportiva all'indomani della vittoria nel posticipo di campionato contro la Lazio: "Venivamo da due buone prestazioni, nonostante il risultato. Ieri ci siamo ripresi i punti lasciati per strada con l'Udinese. Per le nostre caratteristiche ci esprimiamo meglio in trasferta, a volte poi Marassi mette un po' di pressione. La squadra è comunque sempre stata confortante nelle prestazioni".



"Il mercato di gennaio? Sono soddisfatto e contento di quello che abbiamo fatto, cioè cose funzionali senza stravolgere un gruppo che era già sano. La cessione di Pellegri al Monaco? Se il Genoa non può trattenere Pellegri a quelle cifre, è altrettanto vero che i club italiani hanno fatto fatica a competere con il Monaco. Dobbiamo crescere e migliorarci a livello di sistema, mettendoci in condizione di creare altri Pellegri. I nostri vivai vanno assistiti, e poi i giovani devono giocare. Ad esempio con le seconde squadre".



"Ballardini spera di poter iniziare dal principio e non subentrare, credo abbia tutte le caratteristiche per farlo. La figura del mister sarà argomento centrale per programmare il futuro, vedremo poi che succederà".



"Laxalt? Lo abbiamo difeso già a gennaio dalla corte di tante squadre. A parte Pellegri, tutti i pezzi pregiati sono rimasti. Noi cercheremo di fare cose mirate in futuro per fare un Genoa che debba soffrire meno e fare contenti i nostri tifosi".



"Giuseppe Rossi ha avuto un problema muscolare, i nostri medici lo stanno seguendo per farlo tornare il prima possibile evitando ricadute".