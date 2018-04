Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con il Crotone: "Quanto manca alla salvezza? È una lotta diversa rispetto agli ultimi campionati, dobbiamo fare risultato. Dobbiamo evitare di rimanere risucchiati in una lotta che non ci compete. Ballardini in discussione? Mettere in discussione Ballardini per mezz'ora di fase difensiva, mi fa sorridere. Va giudicato nel suo ruolo globale, ci sarà un incontro a giochi fatti per non distrarre nessuno. Con questo incontro mi auguro di continuare con lui".