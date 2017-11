Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni dell'emittente siciliana TRM della recente nomina al timone del Grifone di Davide Ballardini e dei risultati ottenuti fin qui dal tecnico ravennate: " E’ la sua terza esperienza in rossoblu quindi conosce l’ambiente e anche i giocatori, la scelta è ricaduta su di lui anche per questo motivo. Il suo impatto in questo caso poteva essere il più immediato possibile per rilanciare una squadra che ha sempre offerto ottime prestazione con Juric ma poi i risultati stentavano ad arrivare. La squadra lavora molto bene e ha tanta qualità, speriamo quindi di aver ripreso il percorso giusto per uscire dal periodo negativo che ha contraddistinto l’inizio di stagione”.

Nella giornata di ieri altri due allenatori incrociati da Perinetti, entrambi a Palermo, nel corso della sua lunga esperienza nel mondo del calcio hanno trovato una nuova sistemazione in panchina: Gattuso al Milan e Iachini al Sassuolo. Perinetti ha parlato anche di loro: "Quella con Iachini fu una stagione memorabile, vincere il campionato di B con cinque giornate d’anticipo non è una cosa facile. Valorizzammo gente come Belotti e Dybala che inizialmente subì un infortunio salvo poi riprendersi al meglio. Senza dubbio parliamo di una bella annata. Se il Milan ha scelto Gattuso avrà le sue ragioni e la sua convinzione, lui è un personaggio straordinario e un uomo vero e, rappresentando l’anima e lo spirito del Milan, farà in modo di stimolare questi giocatori a far si che offrano un rendimento sempre ottimale rispettando tifoseria, maglia e la società che ha fatto tanti investimenti. Non so se sarà solo un traghettatore, ma di sicuro darà una scossa importante per far ripartire il Milan e su questo non ho alcun dubbio. E’ un personaggio gradito ad ambiente e tifoseria che con la sua passione potrà riuscire a rilanciare i rossoneri”.