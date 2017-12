In una lunga intervista concessa ieri sera a Primocanale, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha fatto il punto sulle ipotetiche trattative di mercato che ruotano attorno a due dei rossoblù più chiacchierati, blindandoli almeno per l'immediato futuro. A cominciare dal capitano Mattia Perin: "Noi non vogliamo perdere i giocatori migliori - ha assicurato l'esperto dirigente - Per Perin lo capirò se vorrà ambire alle coppe, è più che logico che abbia ambizioni. Ora ha ritrovato la forma ed è un valore aggiunto della squadra. Se non vorrà rimanere al Genoa troveremo soluzioni alla sua altezza. Si dice che il Napoli lo voglia al posto di Reina. Però parliamo di futuro, non certamente di adesso".



Altro nome al centro di molte voci di mercato è quello del non del tutto convincente Gianluca Lapadula, ultimamente accostato all'Udinese: "Era fuori forma ma adesso ha recuperato la condizione. Oddo voleva venire qui per allenarlo. E invece si terrà i suoi" ha sentenziato secco Perinetti che poi ha parlato anche del futuro societario: "La condizione per fare trattative serie è il silenzio, ma sinceramente non vedo nulla di imminente. Col presidente abbiamo fatto programmi per gennaio e dopo. Se faremo bene il club sarà più appetibile. E Preziosi non ha mai nascosto l'intenzione di cedere. Certo che se si guarda il calcio italiano tanti club sono passati di mano e anche la Fiorentina è in vendita".



Il Dg è tornato brevemente sulla partita di Coppa Italia contro la Juve di mercoledì scorso, raccontando un curioso aneddoto su Dybala, suo giocatore ai tempi del Palermo: "L'ho incontrato nel tunnel e gli ho detto: 'Ma non ti potevi riposare ancora un pochino?'. E lui: 'Direttore, non ce la facevo più, dovevo giocare'. Gli ultimi marcatori contro di noi sono stati Ilicic, Masiello e Dybala, tutti ragazzi conosciuto da me in passato. Per fortuna mi sembra di non conoscere nessuno a Benevento...".



Proprio la gara di domani con i Sanniti rappresenta un momento importante per il campionato del Grifone: "È troppo importante fare punti in questa partita - ha concluso Perinetti - il Benevento è una squadra preparata, vengono qua a giocarsela, sono tutto meno che arrendevoli. Sarà una partita dura, da conquistare con determinazione, cinismo e anche un po' di fortuna".