Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Venezia, parla a Radio CRC di un suo eventuale futuro al Genoa: "Io al Genoa? Non credo sia oggi il giorno giusto, stiamo per formalizzare, ci vuole ancora un po' di pazienza. Sono fortunato perché svolgo il lavoro che mi piace e ritrovarmi in serie A sarà una soddisfazione. Lotteremo per restare in serie A e ritrovare serenità. Credo che il Genoa sia in crisi di risultati e non di gioco ed è già un buon punto di partenza, di più non mi sento di dire".