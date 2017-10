Giorgio Perinetti dice la sua sulla conferma di Ivan Juric.



Il direttore generale del Genoa, intervistato dalla pagina facebook realtà genoana, fa capire come secondo la dirigenza rossoblu non ci fossero motivi validi per mandare via l'allenatore croato: "Cosa avrebbe dovuto spingerci a non confermarlo? - si domanda Perinetti - Per noi non ci sono commenti da fare, noi andiamo avanti così. Se abbiamo deciso di andare avanti vuol dire che riteniamo che possa fare qualcosa di buono".



Il dg rossoblu e poi tornato sulla gara di domenica scorsa persa in malo modo dal Genoa in casa della Spal: "Sicuramente sono stati fatti dei cambi sbagliati.Abbiamo giocato un primo tempo ordinato ma è mancata quella cattiveria che poteva fare la differenza; nel secondo tempo c'è stata un po' di confusione dopo il gol subito. Ci è mancata la cattiveria, la determinazione necessaria; oltre alle situazioni di livello tattico, ci vuole qualcuno che faccia valere le proprie qualità individuali".