Dalle colonne di Repubblica, il direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato di Giuseppe Rossi: "Ha trovato poco spazio fino ad adesso perché purtroppo le sue condizioni fisiche non sono mai state ottimali, ha avuto una serie di problemi. Ha dovuto mettersi a posto dal punto di vista atletico, poi ha avuto un contrattempo muscolare e questo ha limitato il suo utilizzo".



Adesso che l'attaccante italoamericano appare finalmente in ripresa, Perinetti si dice convinto che possa risultare molto utile alla causa rossoblù in questo finale di stagione: "Le sue qualità ci danno un grande valore aggiunto, può fare qualche gol in più per noi e aiutarci a tirarci fuori dalla lotta per non retrocedere dove siamo sicuramente avvantaggiati visto l’exploit che abbiamo fatto, ma ancora non è finita. Con il bel tempo e i campi in buone condizioni Rossi può fare la differenza”.