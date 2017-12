Gianluca Lapadula non lascerà il Genoa a gennaio. Nonostante le sirene di mercato provenienti soprattutto da Udine, dove c'è il suo vecchio mentore Massimo Oddo, e le molte difficoltà incontrate in questi primi sei mesi in rossoblu l'attaccante italoperuviano non si muoverà da Pegli. A garantirlo è il direttore generale del Grifone, Giorgio Perinetti: "Lapadula ha suscitato l’interesse di molte squadre ma resterà solo un interesse. Oddo lo voleva allenare al Genoa ma ora abbiamo Ballardini" ha spiegato il dg a TeleNord parlando anche di un ipotetico obiettivo sfumato recentemente: "Ciciretti non era un obiettivo perché è uno svincolato attenzionato come tanti altri".



Perinetti ha poi confermato che, nonostante negli ultimi tempi non ci siano state più novità, la società rossoblu resta in attesa di nuovi acquirenti: "Molti club italiani sono in vendita, anche il Genoa ma solo se questo porta a un miglioramento e nuove energie: il calcio logora. Preziosi è un presidente con sentimento, è il primo tifoso: questo è un pregio e un difetto. I debiti attuali - ha concluso il dirigente - equivalgono ai troppi entusiasmi del passato. Stiamo cercando di ridimensionare tutto quanto. Le cessioni sono necessarie, diventano persino un obbligo quando il calciatore è di grande prospettiva. La rosa che vogliamo costruire deve soddisfare il pubblico, avere spirito genoano e qualità".