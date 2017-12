Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, parla a TuttoBari.com in vista del mercato di gennaio: "I rapporti tra Bari e Genoa sono buoni. Vedremo se potremo concludere qualche operazione, in questi giorni stiamo decidendo come muoverci per gennaio. Micai? E' un buon portiere, lo conosco dai tempi del Palermo, ci piace. Ma abbiamo Perin attualmente, se lui andrà via ci penseremo"