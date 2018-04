Resta sempre in bilico il futuro di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa.



CONFERME - I tanti dubbi sulla permanenza dell'allenatore ravennate alla guida del Grifone in vista della prossima stagione vengono corroborati per la prima volta dalle parole del direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti: "Penso che Ballardini abbia fatto un ottimo lavoro e spero che venga raggiunta la salvezza quanto prima - ha raccontato il DG a buoncalcioatutti.it - Questo ci permetterà di metterci a tavolino per confrontarci e capire se sarà possibile proseguire insieme oppure no. Credo che abbia fatto comunque un lavoro per cui il Genoa debba rendergli merito, come già fatto in occasioni precedenti. Ma non se ne parlerà prima della salvezza matematica che mi auguro che arrivi molto presto. Con Ballardini sarà il primo colloquio: sono d’accordo con lui che parleremo di tutto non appena avremo queste certezze. Sarà il primo passo, e ciò non significa che proseguiremo insieme. Spero che si troveranno tutte le componenti per non interrompere e dare continuità ad un lavoro partito quest’anno in maniera proficua. Del resto, senza confronto non si può parlare”.



PEPITO - Perinetti ha poi parlato anche di un'altra delle tante situazioni in bilico in casa Genoa, quella di Giuseppe Rossi: “Speriamo che il tempo sia più clemente e i campi ci permettano di vederlo all’opera già alla fine di questa stagione. Come dice Ballardini, quando tocca il pallone si vede il calcio che si presenta. Sarebbe bello poterlo vedere completamente recuperato”.



FUTURO - Sulle possibili sirene di mercato che a fine stagione potrebbero portarlo lontano da Genova, Perinetti gioca infine di diplomazia: “Non le sento, come Ulisse. Ho realizzato il mio sogno di venire a lavorare nel Genoa perché la prima maglia che ho visto era quella rossoblù. Ora che sono qua lavoro per questi colori e ho voglia di continuare così: speriamo che sia possibile”.