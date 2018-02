Giorgio Perinetti, amministratore delegato del Genoa, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Bologna: "El Yamiq? I nostri scout l'hanno seguito, ha delle qualità, ma dal punto di vista tattico deve migliorare. Speriamo di vederlo in prova in campionato. Rossi? Lo aspettiamo, ha avuto un problema muscolare. Speriamo di vederlo presto in campo, per noi è un valore aggiunto. Lapadula? Ballardini ha fatto delle scelte, lui ha avuto problemi per una fascite. Adesso la squadra ha un suo equilibrio con Galabinov e Pandev. Lapadula, quando entra, fa sempre bene. Speriamo faccia presto gol".