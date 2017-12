Sul fatto che Giorgio Perinetti fosse molto legato a Napoli ed alla sua squadra di calcio c'erano pochi dubbi viste le esperienze professionali maturate dall'attuale Dg del Genoa all'ombra del Vesuvio. Sarà per questo che l'ex dirigente di Palermo e Venezia si augura che in caso di addio al Grifone il capitano rossoblu Mattia Perin possa accasarsi proprio dalle parti di Fuorigrotta: "Se proprio deve lasciare il Genoa - ha dichiarato Perinetti a Radio Crc - mi auguro che Perin vada al Napoli. Meriterebbe questa grande piazza".



Perinetti specifica poi che al momento non ci sono però trattative in essere tra i due club: "I rapporti tra le due società e tra i due ambienti sono eccellenti. Quando il Napoli prenderà a cuore il problema del portiere, eventualmente perché Reina non rinnoverà, la cosa prenderà un altro aspetto. Io posso dire che questo calciatore, emblema del Genoa, al quale tutti noi siamo molto legati, avrebbe diritto a giocare una competizione internazionale".



Infine una chiusura su Pietro Pellegri: "E' un potenziale fuoriclasse, sarà il futuro centravanti della Nazionale".