Vigilia di Lazio- Genoa, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa: "Sarà un bel confronto, anche se peseranno le assenze di Spolli e Izzo. Proveremo a contrastare l'attacco della Lazio, che gioca davvero un gran calcio. Sarà una gara tosta, ma siamo qui per fare punti".



SU TAARABT - " Quando non è al meglio della condizione è meglio lasciarlo a casa a riposare e a pensare, è un grande talento e ci darà una grossa mano".



​PELLEGRI, CHE PECCATO - "Il calcio italiano deve cambiare, se una squadra come la nostra non riesce a trattenere giovani o se nessun altro club italiano lo acquisti. In estate l'Inter lo aveva quasi preso, ma poi Suning fece saltare tutto. Ora l'offerta del Monaco era fuori portata, la Juventus ha dovuto mollare".



Infine, su Ballardini: " I fatti parlano, per il rinnovo è ancora presto ma è amato dalla piazza, e questo è un altro tema che affronteremo".