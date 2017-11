Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato del derby di stasera contro la Sampdoria a Primocanale: "Risultato negativo? Non ci abbiamo neanche pensato. Un risultato positivo sarebbe importante perché permetterebbe immediatamente di trovare certezze e convinzione per proseguire in maniera positiva. Il ritiro? Ci ha spinto la richiesta e la volontà dell’allenatore, arrivata la settimana scorsa, di lavorare 2-3 giorni in un contesto diverso, con più concentrazione, in modo da lavorare sui dettagli. A Coccaglio eravamo già stati io, Gasperini e lo stesso Juric. Personalmente non sono per i ritiri, ma avevamo già approvato questa richiesta".