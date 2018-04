Il Venezia si gode le prestazioni di Leo Štulac, centrocampista a segno ieri contro il Palermo, ma il futuro del calciatore sloveno può essere in Serie A. A osservarlo ieri in tribuna c'erano alcuni osservatori del Genoa, società che da tempo monitora il suo profilo. L'interesse del club rossoblù per il ventitreenne è forte, secondo quanto raccolto da Sky Sport sono già stati avviati anche i primi contatti con il procuratore del calciatore per cercare di iniziare una trattativa e anticipare così gli altri club che lo seguono con interesse. L'attuale direttore sportivo del Genoa è Giorgio Perinetti, lo stesso che acquistò proprio Stulac da ds del Venezia.