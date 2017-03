Pinilla, attaccante del Genoa, parla prima del derby contro la Sampdoria a Sky Sport: "Sono partite uniche, partite che si giocano con un atteggiamento, una grinta e una cattiveria diversi. Ho parlato in settimana con i ragazzi per far capire cosa significa questa partita, anche loro avranno un atteggiamento diverso in campo. Giochiamo in casa, contro i nostri tifosi. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ora stiamo bene. La classifica in queste partite non conta nulla. Una mia rovesciata? Sicuramente è un sogno quello di segnare, ma i sogni si concretizzano solo se si scende in campo con la voglia di dare tutto".