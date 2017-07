In casa Genoa tiene banco il futuro di Mauricio Pinilla. Come si legge sulle pagine del Secolo XIX il centravanti cileno vorrebbe tornare in patria a giocare con la maglia dell'Universidad de Chile, ma il Genoa non vorrebbe lasciarlo andare via gratis, visto che ha ancora un anno di contratto. Pinilla, si legge, vorrebbe una buonuscita per rinunciare all'ultimo anno di contratto.