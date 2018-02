Le strade del Genoa e di Pietro Pellegri, separatesi da poche settimane, potrebbero presto rincrociarsi. Ma soltanto per una sera.



La società rossoblù ed il Monaco, il nuovo club del giovane attaccante, starebbero infatti discutendo della possibilità di organizzare una gara amichevole nello stadio del piccolo Principato. La data sarebbe quella del 23 marzo e cadrebbe nel fine settimana che coincide con la pausa dei campionati per gli impegni delle nazionali.



Le due dirigenze, rimaste in ottimi rapporti dove l'esito della trattativa, sarebbero al lavoro per dare concretezza all'ipotesi, rivelata questa mattina dal Secolo XIX.