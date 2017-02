I deludenti risultati delle ultime settimane hanno riacceso lail presidente rossoblùIl rapporto tra il patron del Grifone ed i sostenitori del club più antico d'Italia non è mai stato idilliaco, ma ora più che mai sembra essere ai minimi termini. Delusi da un andamento stagionale al di sotto delle aspettative, tifosi singoli e responsabili delle varie sigle organizzate stanno in queste ore subissando i social network di proteste, chiedendo a Preziosi diLa notizia diffusa ieri della presenza in tribuna, durante la gara con il Sassuolo di domenica scorsa, di un misterioso uomo d'affari svizzero aveva rinfocolato le speranze di chi vorrebbe vedere dividersi le strade di Preziosi e del Grifone.Secondo quanto riportato questa mattina dal Secolo XIX, tuttavia,al riguardo: "Vedo che si parla di misteriosi fondi - la secca replica del Joker -Preziosi, che la scorsa settimana aveva apertamente dichiarato in un'intervista televisiva la possibilità di cedere la proprietà del Genoa di fronte ad un'offerta seria, ha ribadito il concetto: "Senza polemiche,. Finora non se ne è presentato nessuno.Sul periodo negativo attraversato dalla sua squadra, Preziosi ha poi aggiunto: "Verremo fuori da questo momento difficile, ne sono sicuro".