La Gazzetta dello Sport non ha dubbi tanto da aprire l'edizione di oggi con un titolo in prima pagina: Preziosi lascia, il Genoa è venduto. Secondo il quotidiano rosa si chiude dunque dopo 12 anni l'era del re dei giocattoli alla guida del club più antico d'Italia. Sarebbe infatti giunta alla conclusione la trattativa che da mesi vede il Joker impegnato alla ricerca di un nuovo proprietario al quale cedere la squadra rossoblu. Il quotidiano milanese tuttavia, pur affermando con convinzione il definitivo passaggio di mani della società, non si sbilancia sui nomi dei possibili nuovi padroni del Genoa, le cui identità verranno svelate soltanto nei prossimi giorni. Una delle ipotesi che viene ventilata con forza è quella che Preziosi potrebbe comunque rimanere con un ruolo importante nella dirigenza rossoblu. Difficilmente però l'imprenditore irpino manterrà i gradi di presidente. L'indiscrezione viene ripresa anche dal Corriere dello Sport, il quale si sbilancia circa l'identikit del possibile acquirente che corrisponderebbe al nome di Giulio Gallazzi, detentore di diverse quote di Banca Carige che però nei giorni scorsi ha già smentito qualsiasi coinvolgimento circa l'acquisto del Grifone. Quello che sembra certo è che l'eventuale nuovo proprietario del Genoa non sarà nessuno dei tanti nomi indicati negli ultimi due mesi, quanto piuttosto un soggetto a sorpresa rimasto anonimo fino ad oggi