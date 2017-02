Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha dichiarato dopo aver fatto visita alla squadra a Pegli: "Il calcio è un sali e scendi continuo di momenti positivi e altri meno, stiamo vivendo delle difficoltà e non ci nascondiamo dietro un dito. Dietro ai giocatori, ci sono sempre degli uomini. Rispetto sì, paura no. E' il messaggio che ho trasmesso ai ragazzi per la prossima partita con il Pescara. I valori ci sono nel gruppo, dobbiamo riacquistare consapevolezza. Ho trovato un clima giusto a Pegli, non riscontro motivi di contrasto. Il mister e la squadra mi hanno trasmesso la voglia che hanno di tirarsi fuori dalle difficoltà. Ogni professionista sa quali siano i compiti che si assume. E' una situazione da prendere sul serio, ma non va drammatizzata. Rispetto al campionato scorso abbiamo gli stessi punti e un margine di sicurezza molto più ampio sulla zona retrocessione. Dobbiamo stare attenti e restare vigili. Juric per me è un grandissimo allenatore, a cui mi legano stima e affetto".