A due giorni dal derby di Genova, che potrebbe costare la panchina ad Ivan juric, dal ritiro di Coccaglio Enrico Preziosi ha parlato della situazione di tecnico e squadra ai taccuini del Secolo XIX: "Sono convinto che sia un buon allenatore ma non parlo del suo futuro, non ne ho parlato neanche dopo la sconfitta col Bologna" ha detto il numero uno rossoblu riguardo alla condizione del suo allenatore.



Su cosa si aspetti dalla squadra Preziosi è stato altrettanto esplicito: "I nostri giocatori sapranno essere all'altezza dell'impegno e della situazione. Sono convinto che giocheranno in modo consono e che avranno il giusto atteggiamento".



I favori del pronostico però sono tutti dalla parte della Sampdoria: "Il derby è il derby e in più dell'altra parte c'è una squadra molto bene attrezzata, che rispettiamo. Ma sono convinto che sarà una partita aperta a qualsiasi risultato che i nostri sapranno affrontare adeguatamente".



Preziosi riserva un messaggio anche per i sostenitori rossoblu che, nonostante la perenne contestazione nei confronti della società, hanno annunciato una breve tregua in concomitanza con la stracittadina: "So bene e tutti sanno che i tifosi genoani tengono tantissimo al Genoa. Sappiamo in quali valori forti crede la nostra tifoseria e delle cose meravigliose che portano avanti. Le contestazioni ci saranno sempre e per certi versi sono inevitabili visto l'amore particolare che i tifosi hanno per la squadra".



Qualche parola infine sull'atteggiamento che avrà la sua squadra sabato sera: "I ragazzi saranno serenamente incazzati e questo ci aiuterà".