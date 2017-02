Ad attendere Andrea Mandorlini al suo primo giorno a Pegli, come nuovo allenatore del Genoa, c'era ieri anche colui che l'ha scelto, il presidente Enrico Preziosi.



Il numero uno rossoblu ha assistito all'allenamento della squadra, rilasciando anche qualche breve commento riguardo al neo-tecnico del Grifone: "Mandorlini si sembra un allenatore concreto e preparato - ha detto Preziosi - si vede che è uno che ha esperienza. Saprà sicuramente fare bene".



Prima dell'inizio della seduta, il Joker si è intrattenuto brevemente negli spogliatoi del Signorini per discutere con la squadra del delicato momento attraversato dai rossoblu: "Ho parlato con il mister e poi con i giocatori - ha aggiunto ancora Preziosi - adesso tocca a loro fare la propria parte, a cominciare dalla partita di domenica con il Bologna. Mi aspetto risposte importanti ma come non erano fenomeni prima, non sono diventati brocchi adesso. Sono comunque convinto che verremo fuori da questa brutta situazione".