All'uscita dall'Hotel Principe di Savoia a Milano, dove si è svolta la cena con il commissario straordinario della Lega Serie A Giovanni Malagò, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo: "Malagò persona simpatica e tranquilla. Ma si è parlato in Lega, non a tavola. Miccichè mi convince? Persona degna di qualsiasi incarico, ma non è l'unico candidato e non è stato deciso nulla: si è parlato di tanti nomi. Malagò ci ha messo tutti d'accordo? Ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto bene".