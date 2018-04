In occasione della sua partecipazione a un evento a Santa Margherita Ligure, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha fatto il punto sul futuro del portiere Mattia Perin: "Ci stiamo parlando, è un ragazzo eccezionale, nato qua calcisticamente e genoano dentro. Ha fatto un percorso con noi, dalle giovanili alla prima squadra e sa che in caso di opportunità irrinunciabile io non lo tratterrò. Lui ha un altro anno di contratto, è una persona seria e non andrebbe a scadenza. Se non lo venderemo, e lo spero egoisticamente, rinnoverà".