La decisione presa da Domenico Criscito di restare allo Zenit San Pietroburgo per almeno un altro anno, bloccando di fatto il suo ventilato ritorno al Genoa, non è piaciuta affatto ad Enrico Preziosi.



Nel corso della lunga intervista concessa ieri a TeleNord, il patron rossoblù ha infatti detto la sua sulla questione, senza usare come suo solito giri di parole: "E' stato lui a cercare noi e non il contrario - ha dichiarato il numero uno del Grifone a proposito di Criscito - Se adesso ci ha ripensato è perchè avrà avuto i suoi buoni motivi. A volte per soldi, altre per motivi famigliari può capitare di cambiare idea. In questo periodo vedo tanti baci alla maglietta. Poi però i soldi possono far cambiare tutto".