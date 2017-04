Nel lungo sfogo tenuto da Enrico Preziosi nel post-partita di Genoa-Atalanta, c'è stato spazio anche per parlare brevemente dell'addio di Gian Piero Gasperini al Grifone ed suo ritorno di ieri da trionfatore. "Credete che mi faccia piacere vederlo esultare sotto la gradinata dei suoi tifosi dopo averci rifilato cinque gol a casa nostra? - ha chiesto il Joker a chi gli domandava se rimpiangesse la scelta di mandarlo via - certo che no! Io però non metto mai l'orologio indietro, non mi pento mai delle decisioni prese".



Il presidente rossoblu, sollecitato dai giornalisti, non si è sbilanciato sui reali motivi che l'hanno spinto la scorsa primavera ad interrompere il legame con il tecnico piemontese, lasciando tuttavia intendere che il loro rapporto era ormai giunto ad un punto di non ritorno: "Se l'ho mandato via è perchè avevo i miei buoni motivi. Lui sa il perché ma non vengo certo a dirlo a voi. Ad ogni modo gli auguro tutte le fortune del mondo".



Qualsiasi sia il motivo, di certo ieri Gasperini si è preso la più gustosa delle vendette possibili, umiliando la sua vecchia squadra con cinque reti dopo avergliene rifilate già tre nella gara d'andata.