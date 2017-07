Primo giorno a Pegli per Gianluca Lapadula, nuovo attaccante del Genoa arrivato dal Milan in questa finestra di mercato. Al Centro Signorini si è visto per la prima volta con il resto del gruppo il nuovo giocatore rossoblù, tra i pezzi forte della campagna acquisti. Per lui è stata la prima presa di contatto, sia pure non partecipando ai lavori, a margine del protocollo riabilitativo che sta seguendo al Centro Riattiva di Lavagna.