Gianluca Lapadula si è finalmente sbloccato.



Dopo aver siglato appena tre reti, tutte su rigore, in venti partite con la maglia del Genoa, l'ex capocannoniere di Serie B e C ha realizzato al 53' della gara di questa sera contro il Cagliari il suo primo gol su azione in questa stagione.



Lapadula ha battuto il portiere sardo Cragno con un preciso colpo di testa su assist di Hiljemark, portando in vantaggio la compagine di Davide Ballardini