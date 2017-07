Fresco reduce dal rinnovo di contratto con il Genoa, stilato non più tardi di qualche giorno fa, Raffaele Palladino è già costretto ad interrompere la preparazione estiva in corso di svolgimento a Neustift, in Austria.



All'ala partenopea, come riporta una nota ufficiale del club, nel corso di alcuni accertamenti medici sostenuti nella giornata odierna è stata riscontrata una patologia tiroidea. Un problema che porterà Palladino, il prossimo martedì, sotto i ferri dei dottori per un non meglio specificato intervento chirurgico.