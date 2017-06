Mantenendo fede alla propria tradizione, il Genoa continua a guardare in Sudamerica per rinforzarsi in vista della prossima stagione.



Secondo quanto riporta oggi il Secolo XIX, alla società rossoblu sarebbe stato proposto il difensore svizzero Dylan Gissi, di proprietà del Montpellier ma attualmente in prestito al Rosario Central in Argentina.



Nato vicino a Ginevra nel 1991, Gissi è figlio e fratello d'arte, ed in passato è stato nel giro nelle nazionali Under 20 ed Under 21 elvetiche.