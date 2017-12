Sotto una copiosa ed incessante pioggia, il Genoa è tornato questo pomeriggio ad allenarsi dopo la sacrosanta giornata di riposo concessa da Davide Ballardini in concomitanza con il Natale.



Il maltempo che ha flagellato la delegazione genovese, come il resto della regione, non ha scoraggiato un centinaio di tifosi, molti dei quali giovanissimi, a seguire nel pomeriggio di Santo Stefano dagli spalti del Signorini la sessione odierna di lavoro dei rossoblù.



Assenti all'allenamento gli infortunati Rosi, Lazovic e Spolli, che però hanno lavorato a parte e sperano di rientrare quanto prima nei ranghi, oltre a Bertolacci e Migliore che invece sono rimasti direttamente a casa, alle prese con problemi fisici più complicati.



L'avvicinamento all'ultima partita dell'anno e del girone d'andata del campionato, quella in programma sabato a Torino contro i granata, proseguirà domani con un doppio allenamento a porte questa volta rigorosamente blindate.