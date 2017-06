15 milioni non bastano: la cifra offerta nei giorni scorsi dalla Fiorentina per Giovanni Simeone sarebbe stata rispedita al mittente dal Genoa.



Stando a quanto riporta Primocanale, Enrico Preziosi non sarebbe intenzionato a scendere sotto i 20 milioni per lasciar partire il giovane centravanti argentino, confermando dunque la valutazione data nei mesi scorsi al figlio del Cholo.



La Fiorentina tuttavia, che nel frattempo sta provando a piazzare in uscita sia Nikola Kalinic che Khouma Babacar, non demorde e nei prossimi giorni tornerà all'assalto di Simeone aumentando la sua offerta.