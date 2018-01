Potrebbe essere quello di Federico Ricci il primo addio al Genoa nel mercato di gennaio.



L'esterno d'attacco, in prestito dal Sassuolo, è infatti ad un passo dal ritorno a Crotone, piazza nella quale due stagioni fa fu uno dei protagonisti della storica cavalcata della formazione calabrese dalla Serie B alla A.



Fortemente voluto al Grifone la scorsa estate da Ivan Juric, che l'aveva allenato proprio in quella fortunata esperienza in riva allo Ionio, Ricci è stato l'ultimo acquisto estivo del Genoa nell'ultima sessione di mercato. In rossoblu però il 23enne di scuola Roma ha collezionato finora appena sette apparizioni tra campionato e Coppa Italia.