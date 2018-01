Il programma televisivo preferito in casa Centurion sono evidentemente le telenovelas. Non i polizieschi o i gangster movie, pellicole nelle quali il calciatore ha provato più volte in passato ad immedesimarsi varcando i limiti della finzione per trasferirli nella realtà, ma gli interminabili sceneggiati dalle trame spesso improbabili.



La passione nascosta del fantasista argentino del Genoa per le soap-opera sudamericane era già emersa la scorsa estate, quando egli stesso si rese protagonista di un lungo ed estenuante tira e molla di mercato tra Buenos Aires e Genova. Tornato al Boca Juniors dopo il prestito in Brasile, El Wachiturro a metà luglio annunciò il suo nuovo accordo con il Grifone, squadra con la quale aveva già militato quattro anni prima senza peraltro lasciare tracce positive del suo passaggio. Quando tutto sembrava fatto, però ecco la marcia indietro che sa tanto di colpo di scena: "Niente Genoa, torno al Boca" fa sapere all'improvviso Centurion.



Una decisione che ovviamente spiazza il club rossoblu che tuttavia non molla la presa. Il ragazzo infatti continua a tentennare e mentre un giorno dichiara il suo amore per gli xeneizes, il giorno dopo flirta con i genovesi. La vicenda si conclude a fine mese con il definitivo accordo con la squadra di Enrico Preziosi e il nuovo sbarco del 25enne di Avellaneda a Pegli. Sembrano i titoli di coda di una vicenda stucchevole, invece è solo l'inizio della saga.



La seconda vita in rossoblu di quello che Baggio ha definito il suo erede si rivela addirittura peggiore della prima. In campo lo si vede poco, giusto 50 minuti abbondanti in campionato e una partita e mezzo in Coppa Italia, mentre fuori le sue apparizioni sono sempre numerose e testimoniate dagli immancabili post sui vari social network. La cessione già a gennaio sembra dunque la naturale evoluzione di una situazione ormai ingestibile. Ed infatti alla prima occasione utile il Genoa si accorda con il Malaga per parcheggiarlo in Andalusia almeno fino alla fine della stagione.



L'annuncio arriva dallo stesso Centurion che attraverso il proprio profilo Twitter esprime tutta la propria soddisfazione per la nuova avventura professionale. Poi però i panni del commediografo che è un lui riprendono il sopravvento su quelli del calciatore. Mentre in Spagna lo attendono da giorni, dall'altra parte dell'oceano il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, uno che non ha mai avuto un bel rapporto con il focoso fantasista invece molto amato dalla tifoseria bairense, annuncia una clamorosa apertura ad un nuovo ritorno del figliol prodigo, rivelando anche che la tanto invocata firma con il Malaga ancora non è arrivata.



La dichiarazione ovviamente fa esplodere di gioia e speranza i sostenitori del Boca che non aspettano altro che di ammirare nuovamente il proprio idolo. Ma ancora una volta il finale della vicenda è tutto da scrivere. Ammesso e non concesso che poi si possa veramente parlare di fine.